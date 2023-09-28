Утром пробежка-прогулка с Кэтти. Прилетела, бегом, планов на день много! За продуктами полупешком и сразу обед приготовила, страховку заказатюла (больше 11тр), нарядиться и на техосмотр, сделала .

Настроение чудесное!

На Калинина, на небольшое обслуживание.

Раздаривала мягкие игрушки, чувствовала себя Снегурочкой))

Тит Хинкальный дом.

Неоднозначно, типаж и отношение к жизни похоже на БМ. Тэк себе.

Величк.... одна, тишина, чистота...и накрыло счастьем... никуда не хочу, думала отменить и поездку к брату, и подарки. Перерыв иии... до брата, подарки и сюрпризы, поболтали хорошо. Домой.

РР: гранатовое и пельмешки. И выкл. Ну ёлки))