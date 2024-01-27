Previous
Продала by natalytry
Photo 1503

Продала

Отличный продуктивный день! Детей дома нет, тишина-красота. С утра порядки навела, вкусный и полезный завтрак приготовила. Достала швейную, подобрала разные хвостики, сшила подвязы на кухню к горчичным шторам. И большая уборка в холодной прихожей, в старом домике и во дворе. Мы в ожидании нового члена семьи!!!
Я очень довольная, столько хлама выбросили, дышать легко!!! Обожаю зачистки.
Вел выставила за символическую плату - тут же в течение 2 минут перевели мне деньги, через час забрали.
И форма фехтовальная тоже продана, отвезла в СДЭК.
Хо-ро-шо как!!!!
27th January 2024 27th Jan 24

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
411% complete

View this month »

Photo Details

Leave a Comment
Sign up for a free account or Sign in to post a comment.
Getting Started Guide  ·  Terms of Service  ·  Support / Feedback / Contact  ·  Advertise