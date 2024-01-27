Продала

Отличный продуктивный день! Детей дома нет, тишина-красота. С утра порядки навела, вкусный и полезный завтрак приготовила. Достала швейную, подобрала разные хвостики, сшила подвязы на кухню к горчичным шторам. И большая уборка в холодной прихожей, в старом домике и во дворе. Мы в ожидании нового члена семьи!!!

Я очень довольная, столько хлама выбросили, дышать легко!!! Обожаю зачистки.

Вел выставила за символическую плату - тут же в течение 2 минут перевели мне деньги, через час забрали.

И форма фехтовальная тоже продана, отвезла в СДЭК.

Хо-ро-шо как!!!!

