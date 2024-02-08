Вчера долго не могла уснуть, хотела в этот раз обойтись без таблеток, но не удалось.
Поздняя ночь, сил ноль, пытаюсь уснуть - не могу. Чуть заснула и снова подъем.
И так часа два.
В итоге выпила таблетку, и выключилась в течение 10 минут.
Утром проснулась в слезах - приснится очень реалистичный сон, что мы Лею продали. Так рыдала.
Сегодня поживее, приготовила завтрак, сходила на прогулку.
БМ в блок, общение с бывшей свекровью.
Спасибо О., помогла разложить в голове все по полочкам.
К вечеру условно-продуктивное общение через сына.
Оживаю...как хорошо!!!