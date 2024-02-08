Вчера долго не могла уснуть, хотела в этот раз обойтись без таблеток, но не удалось.

Поздняя ночь, сил ноль, пытаюсь уснуть - не могу. Чуть заснула и снова подъем.

И так часа два.

В итоге выпила таблетку, и выключилась в течение 10 минут.

Утром проснулась в слезах - приснится очень реалистичный сон, что мы Лею продали. Так рыдала.

Сегодня поживее, приготовила завтрак, сходила на прогулку.

БМ в блок, общение с бывшей свекровью.

Спасибо О., помогла разложить в голове все по полочкам.

К вечеру условно-продуктивное общение через сына.

Оживаю...как хорошо!!!