Пионы

С утра порядки, детки пылесос, стирка, шкафы, обед приготовить, сухариков насушила. Они улетают с огромной скоростью у нас))

Отвезла мелкую банду в музей на выставку Сальвадора Дали, с бабушкой Таней.

Планировала машину О поставить на Пригородн, но перенесли.

Забрала у Оли пылесос. У нее теперь есть - подарили.

В станицу - навести порядки после ДР в идеал.

Пионов два букета.

Заехала к брату - детям шары радость, Свете букет. Поболтали.

К О, второй букет для Эми на завтрашний ДР, и денежка в подарок.

Вечером под Асти и мидии - вторая часть фильма "Дюна" на проекторе. Кааайф....