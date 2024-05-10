С утра порядки, детки пылесос, стирка, шкафы, обед приготовить, сухариков насушила. Они улетают с огромной скоростью у нас))
Отвезла мелкую банду в музей на выставку Сальвадора Дали, с бабушкой Таней.
Планировала машину О поставить на Пригородн, но перенесли.
Забрала у Оли пылесос. У нее теперь есть - подарили.
В станицу - навести порядки после ДР в идеал.
Пионов два букета.
Заехала к брату - детям шары радость, Свете букет. Поболтали.
К О, второй букет для Эми на завтрашний ДР, и денежка в подарок.
Вечером под Асти и мидии - вторая часть фильма "Дюна" на проекторе. Кааайф....