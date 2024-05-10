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Пионы by natalytry
Photo 1584

Пионы

С утра порядки, детки пылесос, стирка, шкафы, обед приготовить, сухариков насушила. Они улетают с огромной скоростью у нас))
Отвезла мелкую банду в музей на выставку Сальвадора Дали, с бабушкой Таней.
Планировала машину О поставить на Пригородн, но перенесли.
Забрала у Оли пылесос. У нее теперь есть - подарили.
В станицу - навести порядки после ДР в идеал.
Пионов два букета.
Заехала к брату - детям шары радость, Свете букет. Поболтали.
К О, второй букет для Эми на завтрашний ДР, и денежка в подарок.
Вечером под Асти и мидии - вторая часть фильма "Дюна" на проекторе. Кааайф....
10th May 2024 10th May 24

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
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