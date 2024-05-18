Утром испекла тортик. Тааак хорошо: солнце, дома уютно пахнет выпечкой, все спят.... Тишина....
Нарвала букет, поставила в вазу.
Собрала черешню.
Белое платье (лето!!) и вперед.
В Вб, забрала чехол для нового телефона - смеюсь над размерами.
До О.
Прогресс, помыть машины. Найти церковь и посетить. Хорошо стало на душе... Еще и погуляли закоулками, все кругом цветет и пахнет - благодать.
До О., покушать, и ее милого повезли на работу. А сами в парк Краснодар прогуляться. Народу было многовато, прогулка получилась недолгая, но все равно! Сколько же там красоты!!
До Радуги, купила 2 кг отборной клубники - мммм невозможно вкусно.
И угостила банду на Пригородной.