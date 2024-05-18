Утром испекла тортик. Тааак хорошо: солнце, дома уютно пахнет выпечкой, все спят.... Тишина....

Нарвала букет, поставила в вазу.

Собрала черешню.

Белое платье (лето!!) и вперед.

В Вб, забрала чехол для нового телефона - смеюсь над размерами.

До О.

Прогресс, помыть машины. Найти церковь и посетить. Хорошо стало на душе... Еще и погуляли закоулками, все кругом цветет и пахнет - благодать.

До О., покушать, и ее милого повезли на работу. А сами в парк Краснодар прогуляться. Народу было многовато, прогулка получилась недолгая, но все равно! Сколько же там красоты!!

До Радуги, купила 2 кг отборной клубники - мммм невозможно вкусно.

И угостила банду на Пригородной.