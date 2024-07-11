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Танкодром для фаната by natalytry
Photo 1667

Танкодром для фаната

Утром попытка искупаться не удалась - ужасно грязное море, слишком много людей.
Гуляли по рынку, купила ножи мальчишкам. Счастливы!!!
Пришли, покушали и в наш отельный бассейн!
И вечером устроили развлекушки:
- комната Бесконечности
- Дом вверх дном
- Гигантский Дом
- покатушки по Танкодрому
- комната страха
ииии... пошли на аттракционы!
Русские горки - мы со Степой первые сели, это карауууул как страшно!!!
Автодром для деток, вкуснейшие гонконгские вафли! Деток счастливых в отель вернули, а сами - гулять по вечерней, яркой, веселой Анапе!
11th July 2024 11th Jul 24

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
492% complete

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