Танкодром для фаната

Утром попытка искупаться не удалась - ужасно грязное море, слишком много людей.

Гуляли по рынку, купила ножи мальчишкам. Счастливы!!!

Пришли, покушали и в наш отельный бассейн!

И вечером устроили развлекушки:

- комната Бесконечности

- Дом вверх дном

- Гигантский Дом

- покатушки по Танкодрому

- комната страха

ииии... пошли на аттракционы!

Русские горки - мы со Степой первые сели, это карауууул как страшно!!!

Автодром для деток, вкуснейшие гонконгские вафли! Деток счастливых в отель вернули, а сами - гулять по вечерней, яркой, веселой Анапе!

