Танкодром для фаната

Утром попытка искупаться не удалась - ужасно грязное море, слишком много людей.
Гуляли по рынку, купила ножи мальчишкам. Счастливы!!!
Пришли, покушали и в наш отельный бассейн!
И вечером устроили развлекушки:
- комната Бесконечности
- Дом вверх дном
- Гигантский Дом
- покатушки по Танкодрому
- комната страха
ииии... пошли на аттракционы!
Русские горки - мы со Степой первые сели, это карауууул как страшно!!!
Автодром для деток, вкуснейшие гонконгские вафли! Деток счастливых в отель вернули, а сами - гулять по вечерней, яркой, веселой Анапе!