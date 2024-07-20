Покорять гору Оштен

Ранний подъём, забрали Катю, и в путь! Долгая красивая дорога. Конечная – я поляна. По пути оторвали защиту двигателя, уже в горах. Но повезло: рядом был Пасечник, а у него набор инструментов: защиту сняли и оставили в кустах, на обратном пути заберём. Банду высадил, проводили на кордон. Вокруг всё так восхитительно пахнет, такая красота! Вова страшно обижен, что его не взяли в горы. Ругался и шумел, аргументов никаких не слышал. Объясняла, объясняла, объясняла – пока крик не подняла, не успокоился. В общем, мы как слабенькие и после операции – вернулись в Гузерипль, и там заселились в чудесный отель.

Погуляли по посёлку, нашли только один малюсенький магазин.

Прогулка очень красивая. И отдыхать….