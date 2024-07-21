По всем проводам, насколько хватило взгляда!!! Сказка 🥹
Погуляла одна, пока сын спит.
Шла, дышала, любовалась.
Купила продукты для завтрака.
Покушали и вперед - купить билеты на территорию заповедника и гулять!!!
Взяли с собой на прогулку соседей по отелю - мамочка с сыном.
Дольмены, зоопарк открытый, Тропа Леопарда, музей!!!
Долгая клевая прогулка, уставала… отдыхали… и водопад, и бесконечно уходящие ввысь деревья…
Днем отдых, вечером без Вовы пошла к Белой… чилл… ходила босиком по горной реке, такое ледяное обнуление для души…