Ласточки

По всем проводам, насколько хватило взгляда!!! Сказка 🥹

Погуляла одна, пока сын спит.

Шла, дышала, любовалась.

Купила продукты для завтрака.

Покушали и вперед - купить билеты на территорию заповедника и гулять!!!

Взяли с собой на прогулку соседей по отелю - мамочка с сыном.

Дольмены, зоопарк открытый, Тропа Леопарда, музей!!!

Долгая клевая прогулка, уставала… отдыхали… и водопад, и бесконечно уходящие ввысь деревья…

Днем отдых, вечером без Вовы пошла к Белой… чилл… ходила босиком по горной реке, такое ледяное обнуление для души…