Прогулка по центру

Отличное утро! Доехала до Одесской, забрала документы, чудесно прогулялась по Красной - аж до слез от любви к этому восхитительному городу К...

Сомнения насчет школы - учителя все разбежались, даже думала сменить. Заезжала в 63-ю, но директора не застала. Ладно, время покажет, а пока оставлю все как есть - говорят, во всех школах сейчас бардак.

Заехала за Вовой, скатались на Чекистов за новой рубашкой к новому уч. году. Докупили канцелярии.

Забрала в ВБ машинку для снятия гель-лака, буду тестировать - а то свои ногти страшно жалко.

Постриглась заехала, убрала секущиеся концы.

А вечером сборы к морю!