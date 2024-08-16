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Прогулка по центру by natalytry
Photo 1704

Прогулка по центру

Отличное утро! Доехала до Одесской, забрала документы, чудесно прогулялась по Красной - аж до слез от любви к этому восхитительному городу К...
Сомнения насчет школы - учителя все разбежались, даже думала сменить. Заезжала в 63-ю, но директора не застала. Ладно, время покажет, а пока оставлю все как есть - говорят, во всех школах сейчас бардак.
Заехала за Вовой, скатались на Чекистов за новой рубашкой к новому уч. году. Докупили канцелярии.
Забрала в ВБ машинку для снятия гель-лака, буду тестировать - а то свои ногти страшно жалко.
Постриглась заехала, убрала секущиеся концы.
А вечером сборы к морю!
16th August 2024 16th Aug 24

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
510% complete

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