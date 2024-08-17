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Луна костер и ведьма by natalytry
Photo 1705

Луна костер и ведьма

Потрясающий день! Ранний подъём, и к морю! Встретились с ребятами, палатки поставили рядом. Купаться, загорать, общаться, смеяться. Днём они притащили на прицепе на машине огромное дерево, вечером будет большой костер! Вова наохотил нам кучу рапанов, мы их вкусных приготовили!И получилось супер туса: много людей приходило на свет нашего огня. Такие интересные знакомства! И супер фотосессия - толпа ведьм. Ночью мы со Стасиком сходили до дискотеки, но ничего интересного! Только фейерверк. И в темпе по набережной к палаткам
17th August 2024 17th Aug 24

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
510% complete

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