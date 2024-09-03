Собрала мини-наборчики благодарственные ❤️

Утром встала, в саду мыла дорожки: чудесные флешбэки из поездки. Отпаиваю Лею. Разбирать чемоданы, стирка.

Доехала до мальчишек в автосервисе, мыла машину с Профамом после вчерашних историй. Пока не оч помогает. Отправили меня на процедуру «сухой туман» в центр. Заезжала к Кате, хотела забрать документы и подарить подарочек из поездки. Но она отдыхала, поэтому вечером.

Сухой туман сделала – надеюсь, будет положительный результат. Ещё раз до Кати, забрала учебники, подарила подарок: она мурлычит в полном восторге! Это очень приятно)))

Дети помогли транспортировать Лею в машину, а потом к ветеринару. Она на уколах. Она не поднимается и абсолютно без сил. Сегодня переломная ночь: если выживет, значит будет жить! Внутри комок страха.

И ожидания.

Завтра первый день в школу, собрали рюкзаки.