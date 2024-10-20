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Выставка трофейной техники by natalytry
Photo 1700

Выставка трофейной техники

Утром супер-прогулка с Леей и Марок, через КофеХаб.
И фирменный десерт 18+))))
Вкууусно и очень эпично выглядит)))))
Потом дрессировка на холме.
И реквизит муха-гигант среди поля - прям разрыв шаблонов.
Днем поездка в центр на военную выставку - с Сашей и детками там пересеклись. Оооочень много народу, караул - весь Краснодар и пол-пригорода. В итоге мало что увидели, но очень много нагуляли и замерзли. Степу забрала и домой. Машину ставили оч далеко.
Домой, к ветеринару с Леей. Она сидела на заднем сиденье в поводком в зубах))))
20th October 2024 20th Oct 24

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
486% complete

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