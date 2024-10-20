Выставка трофейной техники

Утром супер-прогулка с Леей и Марок, через КофеХаб.

И фирменный десерт 18+))))

Вкууусно и очень эпично выглядит)))))

Потом дрессировка на холме.

И реквизит муха-гигант среди поля - прям разрыв шаблонов.

Днем поездка в центр на военную выставку - с Сашей и детками там пересеклись. Оооочень много народу, караул - весь Краснодар и пол-пригорода. В итоге мало что увидели, но очень много нагуляли и замерзли. Степу забрала и домой. Машину ставили оч далеко.

Домой, к ветеринару с Леей. Она сидела на заднем сиденье в поводком в зубах))))