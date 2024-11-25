Видео с поездки субботней сделала.

Домашние дела переделала, стирки уборки готовки.

Уже собиралась в Млкн ехать, как пришло неприятное сообщение из школы - на Вову написали докладную.

Поехала выяснять все, с завучем и кл рук общалась.

Хотелось убивать, конечно. Но педагоги адекватные, хорошо поговорили.

Но… с этим активным начинающимся пубертатом надо что-то делать. Пока убрала ноут и телефон, хотя бы на день.

Беседа получилась продуктивная, надеюсь.

В Млкн, забрала, и в Гармин на Красную. Боже…. Какая радость меня ждет….

Нежданная и восхитительная…

И мртн.