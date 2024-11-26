Обновочки!

Ранний подъем, 5-40. И неожиданное: нападал снег!
Растает, конечно.
Я сделала компот из фейхоа, которые ребята с Абхазии привезли - получилось 4 баллона!
В шиномонтаж, переобуться в зимнюю резину. Непонятно, что с колесами - то ли с Олиным комплектом перепутали, то ли что. В итоге только передние поставили зимние.
Вове забрала зимние кроссовки, себе - новый термос для поездок. И из НэтПринта посылку!!! Уиии!!!
Вкуснейший суп с фрикадельками.
Собралась и в центр к психологу по сыну.
Ну… как-то только сбор информации, выводов пока никаких.
После заехала в бутик, тщательно все просмотрела.
Юбочку голубую и топ праздничный в пайетках.
Вечером разбирала по шкафам одежду и заклеила частично прозрачные дверцы у шкафа в спальне.