Обновочки!

Ранний подъем, 5-40. И неожиданное: нападал снег!

Растает, конечно.

Я сделала компот из фейхоа, которые ребята с Абхазии привезли - получилось 4 баллона!

В шиномонтаж, переобуться в зимнюю резину. Непонятно, что с колесами - то ли с Олиным комплектом перепутали, то ли что. В итоге только передние поставили зимние.

Вове забрала зимние кроссовки, себе - новый термос для поездок. И из НэтПринта посылку!!! Уиии!!!

Вкуснейший суп с фрикадельками.

Собралась и в центр к психологу по сыну.

Ну… как-то только сбор информации, выводов пока никаких.

После заехала в бутик, тщательно все просмотрела.

Юбочку голубую и топ праздничный в пайетках.

Вечером разбирала по шкафам одежду и заклеила частично прозрачные дверцы у шкафа в спальне.