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by natalytry
Photo 1711

Утром большая прогулка: до табриса до банкомата, через дендрарий. Красота такая!! Капельки на каждой ветке, на каждом листике.
В общении с моими девочками по телефону: и дела, и женские разговоры.
В фикс на трубилина - и там всякого захотелось понабрать. Готово!)) довольна)))
Домой, и с Катюшей до витамина - а там бабушка Майя.
По мне воск: а у меня все хорошо же)))
Довольна!!!
Домой через ленту. И угги для прогулки с Леей, и другое всякое классное. Обновленную девочку с крылышками в машину))) моя-моя прям 🥹
А вечером чудесная прогулка с басями
29th November 2024 29th Nov 24

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
468% complete

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