Утром большая прогулка: до табриса до банкомата, через дендрарий. Красота такая!! Капельки на каждой ветке, на каждом листике.
В общении с моими девочками по телефону: и дела, и женские разговоры.
В фикс на трубилина - и там всякого захотелось понабрать. Готово!)) довольна)))
Домой, и с Катюшей до витамина - а там бабушка Майя.
По мне воск: а у меня все хорошо же)))
Довольна!!!
Домой через ленту. И угги для прогулки с Леей, и другое всякое классное. Обновленную девочку с крылышками в машину))) моя-моя прям 🥹
А вечером чудесная прогулка с басями