Утром большая прогулка: до табриса до банкомата, через дендрарий. Красота такая!! Капельки на каждой ветке, на каждом листике.

В общении с моими девочками по телефону: и дела, и женские разговоры.

В фикс на трубилина - и там всякого захотелось понабрать. Готово!)) довольна)))

Домой, и с Катюшей до витамина - а там бабушка Майя.

По мне воск: а у меня все хорошо же)))

Довольна!!!

Домой через ленту. И угги для прогулки с Леей, и другое всякое классное. Обновленную девочку с крылышками в машину))) моя-моя прям 🥹

А вечером чудесная прогулка с басями

