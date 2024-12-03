Невероятно насыщенный день!!

Утром домашние дела.
Днем собралась и Млкн.
Покушать в ТориРамен в центре.
В ТК Центр Города красивущие новогодние инсталляции в честь вселенной Гарри Поттера.
Искали и купили стержни для Паркера.
В Территорию Зрения - доктора проверить зрения не было, но подбирали оправу.
И это такое веселье оказалось!!!
Потому что я сращу с порога девочкам объявила бюджет, а мне его на изи расширили в три раза. О-фи-геть…
Ну реально дорогая оправа и смотрится дорого!!!!
Покупать завтра.
Дома мониторила вопрос про получение дубликата свидетельства о рождении.
Утром позвоню в загс Славянска.
И упаковала подарочки к завтрашнему ДР