Невероятно насыщенный день!!

Утром домашние дела.

Днем собралась и Млкн.

Покушать в ТориРамен в центре.

В ТК Центр Города красивущие новогодние инсталляции в честь вселенной Гарри Поттера.

Искали и купили стержни для Паркера.

В Территорию Зрения - доктора проверить зрения не было, но подбирали оправу.

И это такое веселье оказалось!!!

Потому что я сращу с порога девочкам объявила бюджет, а мне его на изи расширили в три раза. О-фи-геть…

Ну реально дорогая оправа и смотрится дорого!!!!

Покупать завтра.

Дома мониторила вопрос про получение дубликата свидетельства о рождении.

Утром позвоню в загс Славянска.

И упаковала подарочки к завтрашнему ДР