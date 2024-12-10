Невероятно движовый насыщенный день!!!

35500 шагов 🙈
Ранний подъем. Деток в школу, нарядиться и пешком через дендрарий - в клинику микрохирургии глаза ТриЗ.
Меня встретили, проводили, оплатили, сопроводили, лекарства купили (5,7+2)
Операцию пока делать не будут - месяц лечение. И линзы не носить.
Около десяти разных обследований.
И общение с врачом.
У меня огромные зрачки, ничего не вижу, свет слепит.
Цена грядущей операции 100/120/70.
В кофейню. Такси и в центр - по пути обзвон банков, где исландские кроны можно обменять. Результат нулевой! Ну это тоже результат….
Снова кофейня.
И нотариус по наследству - план действий становится понятнее.
Кружок по центру, и на 15 эт в бц к важным людям.
В ресторанчик и идеально правильный Том ям!
На трамвайчике до юмр. Большая прогулка до оптики - мои очки готовы, уииии!!!! Они нереально клевые 😻😻
Пешком по юмр в поисках хоз мага, а потом помаду красную))) идеальный вариант для новых очков)))
Пешком через поля домой….
Быстрый вкуснейший ужин!
И вечерняя прогулка с Леей в замечательной компании.
Жизнь… спасибо тебе за день…. Счастье…