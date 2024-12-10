Невероятно движовый насыщенный день!!!

35500 шагов 🙈

Ранний подъем. Деток в школу, нарядиться и пешком через дендрарий - в клинику микрохирургии глаза ТриЗ.

Меня встретили, проводили, оплатили, сопроводили, лекарства купили (5,7+2)

Операцию пока делать не будут - месяц лечение. И линзы не носить.

Около десяти разных обследований.

И общение с врачом.

У меня огромные зрачки, ничего не вижу, свет слепит.

Цена грядущей операции 100/120/70.

В кофейню. Такси и в центр - по пути обзвон банков, где исландские кроны можно обменять. Результат нулевой! Ну это тоже результат….

Снова кофейня.

И нотариус по наследству - план действий становится понятнее.

Кружок по центру, и на 15 эт в бц к важным людям.

В ресторанчик и идеально правильный Том ям!

На трамвайчике до юмр. Большая прогулка до оптики - мои очки готовы, уииии!!!! Они нереально клевые 😻😻

Пешком по юмр в поисках хоз мага, а потом помаду красную))) идеальный вариант для новых очков)))

Пешком через поля домой….

Быстрый вкуснейший ужин!

И вечерняя прогулка с Леей в замечательной компании.

Жизнь… спасибо тебе за день…. Счастье…