Previous
Next
by natalytry
Photo 1761

Просто невероятно насыщенный и продуктивный день!!!
Утром собраться нарядная, забрать, и сдать отчёт в сзн.
К нотариусу, оставить заявку на доверенность для продажи номеров. Пока ждали очередь, неожиданный букетище!!! невероятно красивый сюрприз… вкуснейший обед в ФоБо. И к Барберу, который сделал стрижку бесплатно.
Забрать доверенность. Залил полный бак. И в кино в Каро!!! сюжет не запомнила, но время провели классно.
Вечером запросила фото и видео, и сделала клевый ролик про Мару!!!
В подарок три картины из алмазной мозаики, Дар от мамы из Москвы.
12th December 2024 12th Dec 24

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
505% complete

View this month »

Photo Details

Leave a Comment
Sign up for a free account or Sign in to post a comment.
Getting Started Guide  ·  Terms of Service  ·  Support / Contact