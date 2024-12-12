Просто невероятно насыщенный и продуктивный день!!!

Утром собраться нарядная, забрать, и сдать отчёт в сзн.

К нотариусу, оставить заявку на доверенность для продажи номеров. Пока ждали очередь, неожиданный букетище!!! невероятно красивый сюрприз… вкуснейший обед в ФоБо. И к Барберу, который сделал стрижку бесплатно.

Забрать доверенность. Залил полный бак. И в кино в Каро!!! сюжет не запомнила, но время провели классно.

Вечером запросила фото и видео, и сделала клевый ролик про Мару!!!

В подарок три картины из алмазной мозаики, Дар от мамы из Москвы.