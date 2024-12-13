Ещё один невероятно насыщенный день!
Холодновато, снежинки пролетают.
Утром убралась, порядки навела, обед приготовила. Нарядилась и вперёд!
Увидела белого Кракена, чемодан с вещами – ты хотела в Табрис, но передумала. Повезу в станицу на сортировку к Свете.
Сумка Furla в подарок, полный восторг ааааа!!!!
В ГАИ, сдать свои номера на хранение, получить новые! Опять восьмёрки)))))
Ждали долго, в кафе на перекус.
До дома, сына забрать.
Деньги за номера получила.
Завезла доверенность и железки на Дзержинского, и в станицу.
По дороге красивейший закат.
В станице заехала к брату, рассортировали вещи, все остались довольные – и я тоже!! особенно зимняя мембранная курточка из Спортмастера.
Завезла бензин БМ.
И потихоньку домой: страшный гололед