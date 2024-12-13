Ещё один невероятно насыщенный день!

Холодновато, снежинки пролетают.

Утром убралась, порядки навела, обед приготовила. Нарядилась и вперёд!

Увидела белого Кракена, чемодан с вещами – ты хотела в Табрис, но передумала. Повезу в станицу на сортировку к Свете.

Сумка Furla в подарок, полный восторг ааааа!!!!

В ГАИ, сдать свои номера на хранение, получить новые! Опять восьмёрки)))))

Ждали долго, в кафе на перекус.

До дома, сына забрать.

Деньги за номера получила.

Завезла доверенность и железки на Дзержинского, и в станицу.

По дороге красивейший закат.

В станице заехала к брату, рассортировали вещи, все остались довольные – и я тоже!! особенно зимняя мембранная курточка из Спортмастера.

Завезла бензин БМ.

И потихоньку домой: страшный гололед