Невероятно клевые насыщенные дни!!!
Утром не захотелось домашними делами заниматься, хотелось безделия и радости)))))
Общение с девчулями моими. Хохотать и сплетничать 🙈❤️
Потом в бутик!!!! Вове новое худи и футболку, мне клевую летнюю бохо блузку, футболку Степе, и еще что-то.
Домой, переодеться, и в Млкн - забрать.
По пути вкуснейшие чебуреки.
И не оч приятный, но нужный диалог.
Фуууух….
Результат общения положительный! Радует!
До Крд, забрать Белого, до сервиса на Калинина.
Два льва на прайде.
Обратно я на Белом. Понравилось!!
В кофейню - вкусно!!!
И оформить заявку на учебу в автошколе.
Через Табрис - домой.
Настроение огонь, восхитительное!!!
Спасибо, Жизнь за все лучшее, что ты мне даешь… 🥹