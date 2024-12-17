Невероятно клевые насыщенные дни!!!

Утром не захотелось домашними делами заниматься, хотелось безделия и радости)))))

Общение с девчулями моими. Хохотать и сплетничать 🙈❤️

Потом в бутик!!!! Вове новое худи и футболку, мне клевую летнюю бохо блузку, футболку Степе, и еще что-то.

Домой, переодеться, и в Млкн - забрать.

По пути вкуснейшие чебуреки.

И не оч приятный, но нужный диалог.

Фуууух….

Результат общения положительный! Радует!

До Крд, забрать Белого, до сервиса на Калинина.

Два льва на прайде.

Обратно я на Белом. Понравилось!!

В кофейню - вкусно!!!

И оформить заявку на учебу в автошколе.

Через Табрис - домой.

Настроение огонь, восхитительное!!!

Спасибо, Жизнь за все лучшее, что ты мне даешь… 🥹