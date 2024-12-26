Предновогодние обновочки!

Уррррааааа!!!!

Утром домашние дела, плов приготовила, собиралась и в Млкн.

Забрала, через вкусный Помпончик до автосалона.

Оформили все документы на машину, рассчиталась, вещи перекинула и вперёд!! Высокая, классная, комфортная, маневренная - уиииии как нравится!!!!

Сразу заехать купить масло, фильтры и всё поменять. Сразу купить свечи ирридиевые. Спасибо…

Вспомнила, что очки забыла- вернулась за ними.

Через центр, через офис - забрать наклейки на кракена.

Шикарный Том-ям в ФоБо.

Любимая кофейня. На табрис.

Торт и шампанское!

Покушать, отметить, полить колесики!!

Боже… я такая счастливая….

Спасибо тебе, ЖИЗНЬ!!!