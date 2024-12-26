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Предновогодние обновочки! by natalytry
Photo 1720

Предновогодние обновочки!

Уррррааааа!!!!
Утром домашние дела, плов приготовила, собиралась и в Млкн.
Забрала, через вкусный Помпончик до автосалона.
Оформили все документы на машину, рассчиталась, вещи перекинула и вперёд!! Высокая, классная, комфортная, маневренная - уиииии как нравится!!!!
Сразу заехать купить масло, фильтры и всё поменять. Сразу купить свечи ирридиевые. Спасибо…
Вспомнила, что очки забыла- вернулась за ними.
Через центр, через офис - забрать наклейки на кракена.
Шикарный Том-ям в ФоБо.
Любимая кофейня. На табрис.
Торт и шампанское!
Покушать, отметить, полить колесики!!
Боже… я такая счастливая….
Спасибо тебе, ЖИЗНЬ!!!
26th December 2024 26th Dec 24

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
471% complete

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