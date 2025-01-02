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Новый год у мамы Лены by natalytry
Photo 1725

Новый год у мамы Лены

Просто офигенный день!!
Утром подъем, порядки в идеал, торт испекла!
Дождались в гости Августину, Рому, Катю и Вову.
Сууупер пообщались 😍
В подарок на прошедший др - настолку клевую.
Накрыла стол в зале - гирлянда, елка, шикарное общение!!! Кааайф такой…
Проводили, сборы и на праздник!
Все собрались, как заведено)))
Подарки, поздравления, музыка, смех, вкуснейшее на столе! И сырная тарелка от Гриши путешественника, и утка с апельсинами, и вино рекой. Стихи, настолка, переодевания новогодние.
Кааайф….
И домой… небольшая прогулка в любимой компании и спааать…
2nd January 2025 2nd Jan 25

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
476% complete

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