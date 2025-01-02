Новый год у мамы Лены

Просто офигенный день!!

Утром подъем, порядки в идеал, торт испекла!

Дождались в гости Августину, Рому, Катю и Вову.

Сууупер пообщались 😍

В подарок на прошедший др - настолку клевую.

Накрыла стол в зале - гирлянда, елка, шикарное общение!!! Кааайф такой…

Проводили, сборы и на праздник!

Все собрались, как заведено)))

Подарки, поздравления, музыка, смех, вкуснейшее на столе! И сырная тарелка от Гриши путешественника, и утка с апельсинами, и вино рекой. Стихи, настолка, переодевания новогодние.

Кааайф….

И домой… небольшая прогулка в любимой компании и спааать…