Новый год у мамы Лены

Просто офигенный день!!
Утром подъем, порядки в идеал, торт испекла!
Дождались в гости Августину, Рому, Катю и Вову.
Сууупер пообщались 😍
В подарок на прошедший др - настолку клевую.
Накрыла стол в зале - гирлянда, елка, шикарное общение!!! Кааайф такой…
Проводили, сборы и на праздник!
Все собрались, как заведено)))
Подарки, поздравления, музыка, смех, вкуснейшее на столе! И сырная тарелка от Гриши путешественника, и утка с апельсинами, и вино рекой. Стихи, настолка, переодевания новогодние.
Кааайф….
И домой… небольшая прогулка в любимой компании и спааать…