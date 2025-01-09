Верблюжье ранчо

Супер день!!
Хотела прям выспаться, но все получилось как обычно - 6:40, и вперед)))
Сын был мил с утра: я проснулась ему рубашку погладить и приготовить завтрак, он увидел меня сонную-лохматую: «Мам, я завтрак сам приготовлю, рубашка нормальная, иди спи уже»)))
Почилила немного (сил трачу много а последнее время), Лю набрала и под общение навела замечательные порядки дома! И уборка, и стирка, и вещи по местам. Кайф! И котлетки приготовила на обед.
И бегом в Млкн!
Вкуснейшие чебуреки. Попытка поставить авто на учат в Адыгейске. В итоге запись на завтра в КРД.
5 парикмахерских не сделали мне стрижку - но я ж упорная!!
В итоге обкорнали так, что вечером дома плакала.
Ужас.
Теперь себе не нравлюсь. Экстренно меняю ситуацию: записалась колоть лоб у Русланы, мезо волос к Алисе.
Но день классный!
Прогулка в +18С по Адыгейску.
Вот это я понимаю, январь!!!
До ранчо Мечта - там прогулка, верблюды, страусы и козочки.
И тир!!! А там новый опыт: бросать ножи, стрелять из винтовки, и из лука. Кааайф!!!
И домой.
Коробка пинается((( поиски и запись на сб на диагностику.
В любимый КофеХаб.
И домой…
Поплакала.
Смирилась.
Записалась к косметологам.
Прибрала вещи, сделала педикюр. Умничка!!!!