Ох и насыщенный очередной день!!

Утром стирка уборка.

Прическа так и не нравится, но что-то там уложилась.

Нарядилась и до косметолога Русланы на процедуры по лицу. И навели красоту, и посплетничали душевно! Довезла ее до дома на Южном.

И в Яблоновский на диагностику коробки. Отправили на диагностику двигателя- с коробкой все хорошо. Ура!!

Меня удаленно записали….

Такой кайф. И в двух минутах езды от первого автосервиса.

Пока ждала очереди, навела порядки в машине. Супер!!!

Так же удалено всю информацию передали. Я просто дождалась и забрала машину.

Бронепровода удаленно заказаны… мурчу…

Записалась на лазерную эпиляцию.

И вчера еще Алисе заказала курс препаратов для мезо головы.

Домой, приготовить ужин, и до Вишняков - забрать.

Цветы.

И к Катюше - сюрпризом поздравить ее с Днем Рождения!!!!

Вечер, книга, душ, чилл… так хорошо жить….