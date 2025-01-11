Ох и насыщенный очередной день!!
Утром стирка уборка.
Прическа так и не нравится, но что-то там уложилась.
Нарядилась и до косметолога Русланы на процедуры по лицу. И навели красоту, и посплетничали душевно! Довезла ее до дома на Южном.
И в Яблоновский на диагностику коробки. Отправили на диагностику двигателя- с коробкой все хорошо. Ура!!
Меня удаленно записали….
Такой кайф. И в двух минутах езды от первого автосервиса.
Пока ждала очереди, навела порядки в машине. Супер!!!
Так же удалено всю информацию передали. Я просто дождалась и забрала машину.
Бронепровода удаленно заказаны… мурчу…
Записалась на лазерную эпиляцию.
И вчера еще Алисе заказала курс препаратов для мезо головы.
Домой, приготовить ужин, и до Вишняков - забрать.
Цветы.
И к Катюше - сюрпризом поздравить ее с Днем Рождения!!!!
Вечер, книга, душ, чилл… так хорошо жить….