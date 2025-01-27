Подъем в 5 утра.

До автовокзала.

Сына со станицы встретила, привезла домой и проводила в школу.

Злюсь из-за безответственности БМ.

Поспала часок, ушла в уборку. Злилась и прибиралась - ну хоть какая-то польза.

Долго и до обеда.

Общение минимум, столы не кошмарить близких. Сначала сама прийди в себя.

Приготовила обед.

Собралась и Млкн.

И через мртн.

А вот и мой успокоитель…. Просто идеальный успокоитель…..

Боже, спасибо не перестану повторять…

Дома Вове помогла упаковать подарок для друга одноклассника.

Ужин и отдых…

День, ты чудесный! Спасибо ❤️