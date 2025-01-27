Подъем в 5 утра.
До автовокзала.
Сына со станицы встретила, привезла домой и проводила в школу.
Злюсь из-за безответственности БМ.
Поспала часок, ушла в уборку. Злилась и прибиралась - ну хоть какая-то польза.
Долго и до обеда.
Общение минимум, столы не кошмарить близких. Сначала сама прийди в себя.
Приготовила обед.
Собралась и Млкн.
И через мртн.
А вот и мой успокоитель…. Просто идеальный успокоитель…..
Боже, спасибо не перестану повторять…
Дома Вове помогла упаковать подарок для друга одноклассника.
Ужин и отдых…
День, ты чудесный! Спасибо ❤️