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by natalytry
Photo 1744

Подъем в 5 утра.
До автовокзала.
Сына со станицы встретила, привезла домой и проводила в школу.
Злюсь из-за безответственности БМ.
Поспала часок, ушла в уборку. Злилась и прибиралась - ну хоть какая-то польза.
Долго и до обеда.
Общение минимум, столы не кошмарить близких. Сначала сама прийди в себя.
Приготовила обед.
Собралась и Млкн.
И через мртн.
А вот и мой успокоитель…. Просто идеальный успокоитель…..
Боже, спасибо не перестану повторять…
Дома Вове помогла упаковать подарок для друга одноклассника.
Ужин и отдых…
День, ты чудесный! Спасибо ❤️
27th January 2025 27th Jan 25

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
477% complete

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