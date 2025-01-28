Барыня изволит почивать на диванчике

Просто супер день!

С утра переделала все домашние дела, приготовила вкусный завтрак и вкусный обед. Распечатала и съездила сдала отчёт сразу за два месяца!

Забрала в школе гриф с блинами, те что Вова накосячил и у него отобрали.

К педагогу со вкусняшками.

Домой, перерыв, и с Вовой до магазина – купить школьные тёплые брюки, купить джинсы чёрные, сменная обувь туфли, ботиночки зимние вместо Старых.

В магазинчике распродажа, поэтому все по очень вкусной цене.

Брюки Вовы отвезти в ателье подшить – потому что моя машинка пропускает строчку.

Помыть машину не получилось, потому что нет налички.

Брючки забрать, и к Кате на Ореховую красить ей волосы! Мини-девичник