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Барыня изволит почивать на диванчике by natalytry
Photo 1745

Барыня изволит почивать на диванчике

Просто супер день!
С утра переделала все домашние дела, приготовила вкусный завтрак и вкусный обед. Распечатала и съездила сдала отчёт сразу за два месяца!
Забрала в школе гриф с блинами, те что Вова накосячил и у него отобрали.
К педагогу со вкусняшками.
Домой, перерыв, и с Вовой до магазина – купить школьные тёплые брюки, купить джинсы чёрные, сменная обувь туфли, ботиночки зимние вместо Старых.
В магазинчике распродажа, поэтому все по очень вкусной цене.
Брюки Вовы отвезти в ателье подшить – потому что моя машинка пропускает строчку.
Помыть машину не получилось, потому что нет налички.
Брючки забрать, и к Кате на Ореховую красить ей волосы! Мини-девичник
28th January 2025 28th Jan 25

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
478% complete

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