Шикарный, просто шикарный день!

Утром домашние дела сделала, плов приготовила, порядки навела.

Сняла покрытие маникюра.

На улице потрясающая погода +17С – ходила в магазин в тонком домашнем костюме и жилетке.

Наслаждаюсь голубым букетом – какая же красота!

Нарядилась и поехала в центр на культурную прогулку по историческому центру улицы Красной: хотела устроить сама экскурсию с онлайн помощниками, а в итоге болтала с подругами, дошла до городского парка и наслаждалась там красотой. Чуть-чуть замёрзла – завтра немного похолодает, сегодня уже ветрено.

Из машины на парковке наблюдала шикарную картину: привезли огромную инсталляцию на грузовой машинке из цветов. А потом молодые девочки гуляли с ней и снимали видео в центре площади. Милота такая)))

Потом скатала до Дома Книги – забрала из ремонта торсионные часы.

В Тори Рамен за вкусным супчиком. И домой! Чилл…