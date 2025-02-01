Невероятно насыщенный день!

Утром подъем, завтрак, и наконец-то добрались до пунюшки!!! Много. Долго. Продуктивно и качественно!!! Четыре огромных мешка на помойку, уииии!!!!

Потом мыла, пылесосила, расставляла. Довольная невероятно!!!

Вова разобрал елку, кааайф! Убрали по дому новогодние украшения и гирлянды. Починили шкаф в зале. После разборки кладовки сделала полный апгрейд ёлочных игрушек: поменяла на всех крепления - на скрепочки. Выбросила ненужное и разбитое. Аккуратно все убрала в коробки.

Нарядилась и встречать!

Голубая композиция из цветов 🥹❤️

Переодеться и вперед, врываемся в субботний вечер!

Кино в кофейне-боксе «Король говорит» с кофе, пиццей вкуснейшей с морепродуктами, с видом на город из панорамных окон.

Покататься по городу - и до парка Краснодар: прогулка по новой локации «Парк облаков» с шикарным освещением. Гулять, смеяться, любоваться и много разговаривать. Нашли все же «космический туалет» - это целый квест!!!

Замерзли ииии… и в рок-бар аааааа!!! Рок-хиты, живая музыка, я от души напелась и натанцевалась!!!!

Просто нереальный вечер!!! Спасибо, жизнь!!!!!!!