Шикарный день!
Утром быстро уборка и обед, собралась и вперед.
Даже не красилась (смысла нет).
Забрала, то Дзерж Мртн - нет вариантов. Значит, на КрПарт.
И там прям классно!!! Интерьер огонь!!!
Через 3 часа - в автосервис.
Через кафе с нереально вкусными хачапури по-аджарски.
Огромные, по половине не съедены - их с собой.
И на сервисе меня выключило на 2 часа.
Довольная! Плед, собака плюшевая под голову. Каааайф.
До Русланы до Витамина - поболтать, подколоть лоб, и обсудить потенциальную летнюю поездку в КБР, на Джилы-Су.
Вернуться, завезти в Губернский Костю, и до Дм - на чай. Нина прелесть, комната с оружием восхитила. Забрали Гармин и домой.
Ползком до кухни, в душ и в постель.