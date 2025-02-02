Хтонь

Шикарный день!

Утром быстро уборка и обед, собралась и вперед.

Даже не красилась (смысла нет).

Забрала, то Дзерж Мртн - нет вариантов. Значит, на КрПарт.

И там прям классно!!! Интерьер огонь!!!

Через 3 часа - в автосервис.

Через кафе с нереально вкусными хачапури по-аджарски.

Огромные, по половине не съедены - их с собой.

И на сервисе меня выключило на 2 часа.

Довольная! Плед, собака плюшевая под голову. Каааайф.

До Русланы до Витамина - поболтать, подколоть лоб, и обсудить потенциальную летнюю поездку в КБР, на Джилы-Су.

Вернуться, завезти в Губернский Костю, и до Дм - на чай. Нина прелесть, комната с оружием восхитила. Забрали Гармин и домой.

Ползком до кухни, в душ и в постель.

