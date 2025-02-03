Заброшка в Афипсипе

Шикарный день! Утром стандартное домашнее: стирка, уборка, за продуктами, приготовить обед, постельное сменить.
Настроение огонь, параллельно в общении с девами и в ТГ.
Машинка стиральная решила сломаться, но вроде починили.
Собраться и Млкн.
Чебуречная любимая переехала, но все так же нереально вкусно!
И по кушерям: Афипсип, Хомуты, прогулка по понтонному мосту, по заброшкам.
Кайф!!!
Еще и машинка теперь позволяет лазать по таким местам.
в Крд, через новый модной строительный магазин Профи.
Любимая кофейня Хаб, и домой... Жизнь такая прекрасная!!