Заброшка в Афипсипе

Шикарный день! Утром стандартное домашнее: стирка, уборка, за продуктами, приготовить обед, постельное сменить.

Настроение огонь, параллельно в общении с девами и в ТГ.

Машинка стиральная решила сломаться, но вроде починили.

Собраться и Млкн.

Чебуречная любимая переехала, но все так же нереально вкусно!

И по кушерям: Афипсип, Хомуты, прогулка по понтонному мосту, по заброшкам.

Кайф!!!

Еще и машинка теперь позволяет лазать по таким местам.

в Крд, через новый модной строительный магазин Профи.

Любимая кофейня Хаб, и домой... Жизнь такая прекрасная!!