Я сегодня умничка-красавица!!!

Утром план дня и вперед: завтрак, уборка тщательная, посуда, стирка, сухие разобрать, два ногтя переделала, обед приготовила. Все это под аудиокнигу, кааайф! Душ и укладка. Обожаю этот новый фен!

За продуктами съездила, бокалы новые прозрачные купила, машинку заправила и помыла! В вб, забрала халат махровый на 14февр, и клевые сапожки домашние - а все старые выбросила.

Припарковалась, мне дорогу перекрыли - а это Катюша 😍 поехали к ней, принимать ремонт. Прзлвориои конкурентам с целью сбора информации. И домой.

На обед вкуснейший гостинец - рыбка. И кофе с кофемашины. И сырок из Адыгеи, ммммм…

Обзвон тренажерных залов! И беру КингФит!!! Уиии!!!! И Тренажерка, и танцевальные, и бассейн, и банька - все включено!!

А вечером прогулка с Леей в замечательной компании!!