Мельница купца Киор-Оглы, 1921 г.п

Я сегодня большая молодец! С утра встала, убралась, вещи разобрала, стирку разобрала, наготовила вкуснейших фрикаделек, с подливкой. Доехала до Кати. Потом до строй мага - для ремонта котла ряд запчастей. И Кате ручку оконную под замену. И Млкн!
Забрать фото радужки не получилось - закрыто.
Перекус и домой.
Заехала в спорткомплекс, и купила годовой абонемент!!! Урррааааа!!!! У меня в абонемент включены тренажерка безлимитно, все танцевальные направления. бассен и банный комплекс.
И сразу сходила на занятие в тренажерный зал. Понравилось очень!!!
За продуктами, поужинать и гулять с Леей в отличной компании!