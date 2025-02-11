Мельница купца Киор-Оглы, 1921 г.п

Я сегодня большая молодец! С утра встала, убралась, вещи разобрала, стирку разобрала, наготовила вкуснейших фрикаделек, с подливкой. Доехала до Кати. Потом до строй мага - для ремонта котла ряд запчастей. И Кате ручку оконную под замену. И Млкн!

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Перекус и домой.

Заехала в спорткомплекс, и купила годовой абонемент!!! Урррааааа!!!! У меня в абонемент включены тренажерка безлимитно, все танцевальные направления. бассен и банный комплекс.

И сразу сходила на занятие в тренажерный зал. Понравилось очень!!!

За продуктами, поужинать и гулять с Леей в отличной компании!