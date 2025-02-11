Previous
Next
Мельница купца Киор-Оглы, 1921 г.п by natalytry
Photo 1755

Мельница купца Киор-Оглы, 1921 г.п

Я сегодня большая молодец! С утра встала, убралась, вещи разобрала, стирку разобрала, наготовила вкуснейших фрикаделек, с подливкой. Доехала до Кати. Потом до строй мага - для ремонта котла ряд запчастей. И Кате ручку оконную под замену. И Млкн!
Забрать фото радужки не получилось - закрыто.
Перекус и домой.
Заехала в спорткомплекс, и купила годовой абонемент!!! Урррааааа!!!! У меня в абонемент включены тренажерка безлимитно, все танцевальные направления. бассен и банный комплекс.
И сразу сходила на занятие в тренажерный зал. Понравилось очень!!!
За продуктами, поужинать и гулять с Леей в отличной компании!
11th February 2025 11th Feb 25

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
481% complete

View this month »

Photo Details

Leave a Comment
Sign up for a free account or Sign in to post a comment.
Getting Started Guide  ·  Terms of Service  ·  Support / Contact