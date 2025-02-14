Поррррядок

Подъем в 5, приготовить тортик - сегодня у одного чудесного мальчишки ДР - 16 лет исполнилось!

Торт поели, подарок подарили, настроение замечательное!

На том проводе чистка 338, я тоже решила навести порядки в своих игрушках: сложить как надо, определить список необходимого, выбросить ненужное. Получила массу удовольствия.

В фитнес-клуб - сегодня впервые бассейн. Недолго)))) Плюс банька.

Скатала за продуктами, пожарили купаты на мангале, а я все остальное организовала - и вкусно, и красиво!!!!

Увиделись, подарки уже подарены (фото радужки и столик для ноута), но плюсом зайки в стакане - милота! Так чудесно...

И уютное застолье в честь ДР.