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Поррррядок by natalytry
Photo 1760

Поррррядок

Подъем в 5, приготовить тортик - сегодня у одного чудесного мальчишки ДР - 16 лет исполнилось!
Торт поели, подарок подарили, настроение замечательное!
На том проводе чистка 338, я тоже решила навести порядки в своих игрушках: сложить как надо, определить список необходимого, выбросить ненужное. Получила массу удовольствия.
В фитнес-клуб - сегодня впервые бассейн. Недолго)))) Плюс банька.
Скатала за продуктами, пожарили купаты на мангале, а я все остальное организовала - и вкусно, и красиво!!!!
Увиделись, подарки уже подарены (фото радужки и столик для ноута), но плюсом зайки в стакане - милота! Так чудесно...
И уютное застолье в честь ДР.
14th February 2025 14th Feb 25

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
482% complete

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