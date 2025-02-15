Супер-поездка в горы!!!

На двух машинках, в чудесной компании!!!

Я утром одну пассажирку забрала, и до Ябл моста. Как обычно, все шикарно: дорога, общение, завели в Спа, я прошла и отсняла их там (довольна!!!), потом прогулка с Катей по территории, пикник, обсудили планы на будущие поездки.

И в горы! А там и квадрики, и снегоход, и смотровая, и хычины, и покатушки на тюбинге! Я много снимала.

По дороге домой - опять теплое общение, группу создать и фото-видео скинуть.

Приехали в город - ливень.

Отвезла Марину до дома, и с кайфом - и сама домой….