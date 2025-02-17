Наколотили

Утро-день тревожные, плаксивые и мутные.

Вове утром привела форму школки в идеал, а он в поглаженной рубашке и брюках ляг на пол со штангой - ругалась(((

Домашние дела все переделала: порядки после дня рождения, стирки три штуки и тд.

Сделала педикюр и маникюр: всё под ноль и прозрачный лак.

И забирать - в район аэропорта. Проплакалась и выговорилась.

Легче, конечно, стало.

И в СБС: вкуснейший обед в ресторане Гарри Поттера! Еду там доставляют на маленьких поездах.

Кайф!!!

А потом в игровую)))) тиры, автоматы, соревнования, стрелялки и гонки! Такой кайф)))

Гусь обнимусь и куча мелочей в подарок)))

Домой счастливая и без сил.

Так захотелось рыбки и пива. Все есть!!! Устроила праздник живота