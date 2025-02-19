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by natalytry
Photo 1765

Наводила порядки дома.
Потом чистила память в ноуте. Очистила около 10 ГБ, очень довольна!
Скатала в фитнес-центр на групповую тренировку в бассейне – это была круто и очень интенсивно! Потом в баньку, там встретила Викторию – наши дети вместе раньше учились.
За продуктами, купить шапку горчичного цвета и тёплые варежки)))) сезон заканчиваются, а я только докупила всё))))
В озон и Wildberries все забрать.
Купила Катюше в ванную комплект: диспенсер для мыла, стакан для зубных щеток, подставка для твёрдого мыла. Завезла подарила, немного пообщались.
Днём немного отдых, перерыв на сон.
Ближе к вечеру мртн и полный внутренний покой. Просто волшебство!
19th February 2025 19th Feb 25

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
483% complete

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