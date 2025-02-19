Наводила порядки дома.

Потом чистила память в ноуте. Очистила около 10 ГБ, очень довольна!

Скатала в фитнес-центр на групповую тренировку в бассейне – это была круто и очень интенсивно! Потом в баньку, там встретила Викторию – наши дети вместе раньше учились.

За продуктами, купить шапку горчичного цвета и тёплые варежки)))) сезон заканчиваются, а я только докупила всё))))

В озон и Wildberries все забрать.

Купила Катюше в ванную комплект: диспенсер для мыла, стакан для зубных щеток, подставка для твёрдого мыла. Завезла подарила, немного пообщались.

Днём немного отдых, перерыв на сон.

Ближе к вечеру мртн и полный внутренний покой. Просто волшебство!