За секунду до

Сегодня был восхитительный день! Снег с утра немного испугал, но будем надеяться, дороги нормальные. С утра немного выспалась, и безделье: хотела скинуть фотки, а в итоге проболтала с девочками. Собралась и на лазерную эпиляцию. Нормально доехала до ЮМР. Процедуру провели замечательно! Зашла в бутик, но ничего интересного. Кфс перекус.

И помчала в станицу! Там купила подарок к 23-му февраля (а Вове перчатки тактические), поболтала с БС. Съездили с БМ в строительный магазин. Вова уговорил меня оставить его, долечиться. И дорога домой – на связи с «девичником», рассказала новости последние за четыре месяца. До дома, ВБ корм Лее, и до Леруа. Потом не состоявшаяся стрижка в барбершопе, начался снегопад, поэтому побыстрее домой. Отдых