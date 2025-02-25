Моя снежная красавица

Снег надоел, хватит уже.

Подъем в 4-30, вроде выспалась.

Порядки на кухне, стирки.

И полдня занималась фотографиями, но все сегодня через пень-колоду.

Шнуры не походят для передачи данных с айфона на ноут. Заказала на завтра, а мне перезаказали нормально: с доставкой сегодня. Уиии!!!

Телефон переполнен, не пускает ничего делать. Кое-как скинула с телефона фоты в облако с субботы - для наших туристов. Сделала видеоотчет. А мне не нравится ((( и Катя прям большой ряд поправок внесла.

Надо еще с фотоаппарата добавлять, в общем целая история. Сил ноль.

А я как тряпка что-то, похоже заболеваю.

Обед приготовила.

До ТЭЦ, забрала и к барьеру наконец-то доехали.

Потом за Вовой, на вокзал.

И кровать-плед-горизонтальное.

То засыпаю, то просыпаюсь.

Силь нет