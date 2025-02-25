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Моя снежная красавица by natalytry
Photo 1778

Моя снежная красавица

Снег надоел, хватит уже.
Подъем в 4-30, вроде выспалась.
Порядки на кухне, стирки.
И полдня занималась фотографиями, но все сегодня через пень-колоду.
Шнуры не походят для передачи данных с айфона на ноут. Заказала на завтра, а мне перезаказали нормально: с доставкой сегодня. Уиии!!!
Телефон переполнен, не пускает ничего делать. Кое-как скинула с телефона фоты в облако с субботы - для наших туристов. Сделала видеоотчет. А мне не нравится ((( и Катя прям большой ряд поправок внесла.
Надо еще с фотоаппарата добавлять, в общем целая история. Сил ноль.
А я как тряпка что-то, похоже заболеваю.
Обед приготовила.
До ТЭЦ, забрала и к барьеру наконец-то доехали.
Потом за Вовой, на вокзал.
И кровать-плед-горизонтальное.
То засыпаю, то просыпаюсь.
Силь нет
25th February 2025 25th Feb 25

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
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