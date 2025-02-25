Моя снежная красавица

Снег надоел, хватит уже.
Подъем в 4-30, вроде выспалась.
Порядки на кухне, стирки.
И полдня занималась фотографиями, но все сегодня через пень-колоду.
Шнуры не походят для передачи данных с айфона на ноут. Заказала на завтра, а мне перезаказали нормально: с доставкой сегодня. Уиии!!!
Телефон переполнен, не пускает ничего делать. Кое-как скинула с телефона фоты в облако с субботы - для наших туристов. Сделала видеоотчет. А мне не нравится ((( и Катя прям большой ряд поправок внесла.
Надо еще с фотоаппарата добавлять, в общем целая история. Сил ноль.
А я как тряпка что-то, похоже заболеваю.
Обед приготовила.
До ТЭЦ, забрала и к барьеру наконец-то доехали.
Потом за Вовой, на вокзал.
И кровать-плед-горизонтальное.
То засыпаю, то просыпаюсь.
Силь нет