Наконец-то я ожила!!!
Утром еще шатало немного, но! Села и сделала и отдала съемку, уииии!!! Груз с души!!
Собралась-нарядилась и вперед: забрать, до СибЗдоровья на Одесской, там препарат антиоксидантный по рекомендации Жени.
И ябл-шосс долечиваться!!! Просто супер терапия!!
Я теперь живая, сильная!!!
И пиццу вкууусно!
А еще менажница деревянная шикарная…
Домой, своих на прогулку: завтра снег уже тает, надо с Леей погулять! Суперская вечерняя прогулка…
Я сильная!!! И такая счастливая!!!
Стирки, уборки, вещи разобрать, кааайф!!