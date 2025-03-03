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Наконец-то!!! by natalytry
Photo 1815

Наконец-то!!!

Наконец-то я ожила!!!
Утром еще шатало немного, но! Села и сделала и отдала съемку, уииии!!! Груз с души!!
Собралась-нарядилась и вперед: забрать, до СибЗдоровья на Одесской, там препарат антиоксидантный по рекомендации Жени.
И ябл-шосс долечиваться!!! Просто супер терапия!!
Я теперь живая, сильная!!!
И пиццу вкууусно!
А еще менажница деревянная шикарная…
Домой, своих на прогулку: завтра снег уже тает, надо с Леей погулять! Суперская вечерняя прогулка…
Я сильная!!! И такая счастливая!!!
Стирки, уборки, вещи разобрать, кааайф!!
3rd March 2025 3rd Mar 25

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
497% complete

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