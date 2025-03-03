Наконец-то!!!

Наконец-то я ожила!!!

Утром еще шатало немного, но! Села и сделала и отдала съемку, уииии!!! Груз с души!!

Собралась-нарядилась и вперед: забрать, до СибЗдоровья на Одесской, там препарат антиоксидантный по рекомендации Жени.

И ябл-шосс долечиваться!!! Просто супер терапия!!

Я теперь живая, сильная!!!

И пиццу вкууусно!

А еще менажница деревянная шикарная…

Домой, своих на прогулку: завтра снег уже тает, надо с Леей погулять! Суперская вечерняя прогулка…

Я сильная!!! И такая счастливая!!!

Стирки, уборки, вещи разобрать, кааайф!!