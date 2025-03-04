Ооофигенный день!!!
Энергии вагон!!!
Вот так я наболелась-наспалась впрок)))
Проснулась зачем-то в 2-43, и больше не смогла уснуть! Хоть и старалась, то читала, то глаза закрывала.
В итоге наводила порядки в галерее, здесь в 365. Встала запустила стиралку, посудомойку. Завтрак вкусный и полезный приготовила.
И гулять с басями!!!
И да, погода налаживается - будет +15С к концу недели, ихххаааа!!!
Погуляли, через кофейню с сырным латте и Моти на десерт. Лея в шоке - то дома сидела три недели, то сразу столько прогулок!
Домой… хотела поспать, но сил так много!!! Порядки наводить и обед готовить.
Нарядилась, забрала и в Мегу: там Кальзедония, купить по рекомендации Лю светлые и темные колготки. И соколов - подарок подвеска и сюрприз за 1к: а там серёжки из серебра, цена 3,5к.
Я в шоке и восторге!!!
В Леруа.
И домой.
По пути история с кирпичом, гаи…
Просто Всемогущий, вытащил на изи и из этой ситуации тоже…
Приехала, выключилась на полчаса