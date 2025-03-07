Загадочное кольцо в небе

Сегодня очень насыщенный день! Утром встала, котлетки приготовила, собралась красивая (на улице +15 сегодня) и до автодрома! Подглядела, как катает))) забрала, и до автосервиса к Косте. В ВБ заехать, шикарная длинная юбка, отличное настроение! До дома, чилл, дождаться сына – и в станицу! По пути очень классно с ним общались, заехали на Выгонную, рассказывала ему про его детство. Купила цветочки, коробка конфет, это БС. А подарок от Sokolov, сережки серебряные – это Светику. В честь праздника завтрашнего: вкуснейшая утка по-пекински и торт с домашним кремом. У брата наобнималась с мелким, здорово пообщались. Забрать у Кости, букет фрезий, мммм!!! И домой. Кааайф день…