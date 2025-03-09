Супер день!
Утром с собаками погулять, симку на сочинской забрать, Лея среди людей веселится, пакостит и балуется. Переодеться, и до Кости в автосервис.
+20, уииииии!!!
Оставить работника, домой, загрузить сплит, за цветами и к бабушке Лене - поздравлять девочек с 8 марта.
Чудесное душевное застолье, общение, и домой.
Парней высадила, сама в автосервис.
Нашли причину утечки масла и антифриза, исправлять будем в среду.
Вову отправили, встретила на вокзале.
Через Пвз на Лукьяненко - домой без задних ног…