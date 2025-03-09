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by natalytry
Photo 1833

Супер день!
Утром с собаками погулять, симку на сочинской забрать, Лея среди людей веселится, пакостит и балуется. Переодеться, и до Кости в автосервис.
+20, уииииии!!!
Оставить работника, домой, загрузить сплит, за цветами и к бабушке Лене - поздравлять девочек с 8 марта.
Чудесное душевное застолье, общение, и домой.
Парней высадила, сама в автосервис.
Нашли причину утечки масла и антифриза, исправлять будем в среду.
Вову отправили, встретила на вокзале.
Через Пвз на Лукьяненко - домой без задних ног…
9th March 2025 9th Mar 25

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
502% complete

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