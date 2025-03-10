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by natalytry
Photo 1834

Супер день! Утром под книгу «Лес» навела порядки, стирка уборка. В душ, уложить волосы, и на Бабушкина: забрать и до автосервиса. Оставила, и на автомойку: навела идеально красоту в моей шкоднице. Домой, через продуктовый. Сырный латте сделала самостоятельно – вкусно!
Сделала съемку для семейной пары с поездки, сделала им видео, всё отправила! И забирать в автосервис, через Сбербанк где не приняли мои доллары и еврушки.
Забрала, нереально вкусный ужин в кафе «Лаваш», и на релаксе домой. Умыться и чилл…
10th March 2025 10th Mar 25

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
502% complete

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