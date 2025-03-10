Супер день! Утром под книгу «Лес» навела порядки, стирка уборка. В душ, уложить волосы, и на Бабушкина: забрать и до автосервиса. Оставила, и на автомойку: навела идеально красоту в моей шкоднице. Домой, через продуктовый. Сырный латте сделала самостоятельно – вкусно!

Сделала съемку для семейной пары с поездки, сделала им видео, всё отправила! И забирать в автосервис, через Сбербанк где не приняли мои доллары и еврушки.

Забрала, нереально вкусный ужин в кафе «Лаваш», и на релаксе домой. Умыться и чилл…