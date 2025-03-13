Слилась

Супер день! Утром завтрак, обед приготовила, уборка. У мамы сегодня юбилей, 65 лет: приготовила видео-поздравление, сделала небольшой фильм о ней. Брат организовал цветы, умничка! И подарок ей - дегидратор овощей, в ВБ доставлен))) До автодрома в городе, забрать, и в автосервис. Но планы поменялись: приехал в город П-е, небольшая встреча в кофейне в КП, а потом вкусное в Диканьке. Обнаружено, что в машине не закрывается правая сторона: снова к Косте, и починили, ура!!! Домой, покушать. И большая прогулка на велах: шикарно по полям, по рождественской набережной, и в парк. Мини пикник с видом на закат и на Кубань. От вела и неудобного седла всё страшно болит, завтра покупать новое седло. Шикарный день!