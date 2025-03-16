Непостановочные искренние фото – моя любовь

Супер день! С утра на ЮМР забрала двоих, до Захарова. Пересели на две машинки и поехали в горы! Чудесная компания, дорога, много общения! Через Марусю и вкуснейший булочки, к лошадкам. Первая в жизни поездка на коне! Какие же это сильные, умные, спокойные, красивые животные… Доехали до смотровой через маленькие водопадик, там на лошадях фотосъемка. Чудесные виды со смотровой, и обратно. И бегом на паровозик! В прямом смысле))) экскурсия на паровозике, прогулка по ущелью и шикарный общий пикник. Вернулись в посёлок, в машины, и до термальных! Там мы с Катей не пошли купаться, но как подарок – знакомство с казаком, который тоже водит экскурсии. И черемши набрали!

Уставшие и счастливые – домой…