Дождь и похолодало немного…

Ранний подъем, вкуснейший завтрак: яичница с ветчиной, помидорами и лучком - идеально приготовленные.
И шикарный релакс-день… никуда не хочется идти или бежать, здесьисейчас…
Столько света, тепла и эмоций…
И дневной выкл…
Собрать все и в Крд.
Переодеться, приготовить, посудомойку загрузить и включить, стиралку запустить, кофе сварить - и бегом на род собрание! Сегодня было недолго и душевно, мне понравилось.
За продуктами, в вб - всякое клевое, в тч кожаные белые кеды 😍подарок от Кати на 8 марта!!!
Ужин, чилл…
Жизнь, ты чудо!! Спасибо…