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Дождь и похолодало немного… by natalytry
Photo 1842

Дождь и похолодало немного…

Ранний подъем, вкуснейший завтрак: яичница с ветчиной, помидорами и лучком - идеально приготовленные.
И шикарный релакс-день… никуда не хочется идти или бежать, здесьисейчас…
Столько света, тепла и эмоций…
И дневной выкл…
Собрать все и в Крд.
Переодеться, приготовить, посудомойку загрузить и включить, стиралку запустить, кофе сварить - и бегом на род собрание! Сегодня было недолго и душевно, мне понравилось.
За продуктами, в вб - всякое клевое, в тч кожаные белые кеды 😍подарок от Кати на 8 марта!!!
Ужин, чилл…
Жизнь, ты чудо!! Спасибо…
18th March 2025 18th Mar 25

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
504% complete

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