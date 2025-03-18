Дождь и похолодало немного…

Ранний подъем, вкуснейший завтрак: яичница с ветчиной, помидорами и лучком - идеально приготовленные.

И шикарный релакс-день… никуда не хочется идти или бежать, здесьисейчас…

Столько света, тепла и эмоций…

И дневной выкл…

Собрать все и в Крд.

Переодеться, приготовить, посудомойку загрузить и включить, стиралку запустить, кофе сварить - и бегом на род собрание! Сегодня было недолго и душевно, мне понравилось.

За продуктами, в вб - всякое клевое, в тч кожаные белые кеды 😍подарок от Кати на 8 марта!!!

Ужин, чилл…

Жизнь, ты чудо!! Спасибо…