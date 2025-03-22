Словно кадр из мультфильма Миядзаки

Просто фантастический день!!!

Утром завтрак, собраться и в путь: забрать на кофейне, до автовокзала, оттуда на трамвае – мини-путешествие до Ставропольской. К цветущим сливам. С первого раза не получилось хорошо сфотографировать, так как нет подхода к трамвайным путям. Уже принято было решение уезжать, но! остановка, прогулка до кинотеатра Болгария, и пешком вернуться и перефотографировать: закрыть гештальт! Теперь довольна, ура!! Вернуться до машины, отвезти до Кости. Домой, быстро приготовить обед, и большое расхламление в старом домике! И в холодной прихожей тоже. Чистота, красота, довольна! Забрать от Кости, и домой.