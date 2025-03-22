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Словно кадр из мультфильма Миядзаки by natalytry
Photo 1850

Словно кадр из мультфильма Миядзаки

Просто фантастический день!!!
Утром завтрак, собраться и в путь: забрать на кофейне, до автовокзала, оттуда на трамвае – мини-путешествие до Ставропольской. К цветущим сливам. С первого раза не получилось хорошо сфотографировать, так как нет подхода к трамвайным путям. Уже принято было решение уезжать, но! остановка, прогулка до кинотеатра Болгария, и пешком вернуться и перефотографировать: закрыть гештальт! Теперь довольна, ура!! Вернуться до машины, отвезти до Кости. Домой, быстро приготовить обед, и большое расхламление в старом домике! И в холодной прихожей тоже. Чистота, красота, довольна! Забрать от Кости, и домой.
22nd March 2025 22nd Mar 25

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
506% complete

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