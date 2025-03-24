Магнолия цветет

Утром вкусный завтрак. Короткая прогулка с басями. Быстро, потому что холодновато. Вову отвезти на автовокзал, отправить в станицу. На пересечении Красной и Одесской - чудо магнолия: остановилась и сняла видео. Приехала без сил и выключилась. Ииии перезагрузилась!!! И не только я))) настроение, как и самочувствие, намного лучше! Быстро собралась. Забрала с кофейни и до Млкн, забрать запчасти на кракена. Через обед в любимой чебуречной. Домой, и быстро сборы: чемодан, все вещи, маникюр, душ, укладка. Такси, Млкн у вокзала, 12эт, кааайф! Меня проводили и посадили. Спасибо, жизнь… и в добрый путь!!! 2 полка 2 этажа двухэтажного поезда.