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Магнолия цветет by natalytry
Photo 1857

Магнолия цветет

Утром вкусный завтрак. Короткая прогулка с басями. Быстро, потому что холодновато. Вову отвезти на автовокзал, отправить в станицу. На пересечении Красной и Одесской - чудо магнолия: остановилась и сняла видео. Приехала без сил и выключилась. Ииии перезагрузилась!!! И не только я))) настроение, как и самочувствие, намного лучше! Быстро собралась. Забрала с кофейни и до Млкн, забрать запчасти на кракена. Через обед в любимой чебуречной. Домой, и быстро сборы: чемодан, все вещи, маникюр, душ, укладка. Такси, Млкн у вокзала, 12эт, кааайф! Меня проводили и посадили. Спасибо, жизнь… и в добрый путь!!! 2 полка 2 этажа двухэтажного поезда.
24th March 2025 24th Mar 25

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
509% complete

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