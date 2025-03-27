Утром шведский стол: вот это обожратушки 🤣

Собрались и в очередное долгое путешествие сегодняшнего дня. Поехали сначала кататься на автобусе, увидели прикольную локацию, остановились, вышли и вернулись. А там… просто сундучок с сокровищами: это оказался дворик Анны Ахматовой. Мы прошли под аркой, а там стены в стихах, голуби с которыми мы классно пофотографировались, ненавязчивая декламация её стихов через динамик, и хоть в музей мы не попали… Боже, какое счастье испытываем…

Дальше снова походы по дворам колодцам, где-то нас даже закрыли, искали потом дополнительный выход)))

потом нашли красивую локацию для фото, но нас оттуда с позором выгнали – оказывается, это территория учебного заведения))) нашли арку и дом, где были съемки из «собачьего сердца» – дом профессора Преображенского. Дошли до Спаса на крови… до мурашек… потом вдоль канала Грибоедова до дома Зингер, и красивую фотосессию устроили возле Казанского собора…

Катались на метро. А потом поехали на кладбище к тому месту, где похоронена Ксения Петербуржская. И там же, оказывается, похоронена няня Пушкина, Арина Родионовна… боже…… неужели я всё вижу своими глазами?

Прогулка на метро, нашли красивую станцию и там пофотографировались… а потом, вечером, мы поехали в очень смешной бар, где тебя за твои же деньги осмеивают))) нахохотались, конечно, парни дерзкие невероятно. Стендап сцена по ним плачет))))

Ну и эпичнейшее завершение этого вечера: мы решили поехать в клуб потанцевать, и попали именно в тот самый, где мы были в прошлом году ровно год назад🤣🤣🤣🤣 я уже была подуставшая, большей частью времени сидела у стойки, а вот Женя позажигала🧡