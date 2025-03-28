Previous
by natalytry
Photo 1908

Очередной шикарный разнообразный завтрак. План дня составили, все вещи собрали, с номера съехали, в камере хранения чемоданы оставили. Женя наряды с собой взяла, и помчались. Сегодня поход в очень необычное место: это почта, просто невероятная локация. Приехали туда, пофотографировались, счастливые уехали. На метро в сторону Лахта центра. В метро увидели мальчика, который невероятно был похож на моего сына. Очень вкусно покушали в клевой пиццерии. Приехали в к Лахта-центру, там ужасно холодно и пронизывающий ветер, но классно пофотографировались и чуть-чуть прогулялись. Дольше не получилось, потому что за здоровье переживали. Вернулись в отель, забрали чемоданы, и я нашла вариант Жени ещё одну ночку переночевать в отеле рядышком, в три раза дешевле. Заселились туда.
А я до жд вокзала, и в путь до Краснодара…
28th March 2025 28th Mar 25

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
